Роскачество обнародовало обновленный рейтинг смартфонов

Рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году представили эксперты Роскачества совместно с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний (ICPT). Результаты опубликованы на сайте Роскачества во вторник, 26 октября.
Список смартфонов пополнился восемью новинками. В обновленный перечень вошли модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом специалисты разделили четыре модели новой линейки iPhone на две категории. Так, версии Pro подойдут продвинутым пользователям, а остальные для простого повседневного использования.
Первое место эксперты отдали iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб.
Второе место заняла компания Sony с флагманом Xperia 5 II, также в рейтинг вошел другой смартфон компании Xperia 1 III.
Третья строчка в топ-5 досталась Samsung Galaxy S10+, а новинка Samsung Galaxy Z Fold3 остался только в середине рейтинга.
Также в пятерку лидеров вошли еще два смартфона Apple:
Четвертое место у iPhone 13 Pro;
Пятое место занял iPhone 11 Pro Max (с объемом памяти в 512 Гб и 256 Гб соответственно).
Прошлогодняя серия смартфонов iPhone 12 в рейтинг не вошла, не набрав нужного количества баллов.
Эксперты Роскачества проверяли устройства по 231 показателю, среди которых работа батареи, качество звука, дисплея, уровня производительности, безопасности и многих других.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 26.10.21
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