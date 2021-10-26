Роскачество обнародовало обновленный рейтинг смартфонов

Рейтинг лучших новинок смартфонов в 2021 году представили эксперты Роскачества совместно с Международной ассоциацией организации потребительских испытаний (ICPT). Результаты опубликованы на сайте Роскачества во вторник, 26 октября.

Список смартфонов пополнился восемью новинками. В обновленный перечень вошли модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. При этом специалисты разделили четыре модели новой линейки iPhone на две категории. Так, версии Pro подойдут продвинутым пользователям, а остальные для простого повседневного использования.

Первое место эксперты отдали iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб.

Второе место заняла компания Sony с флагманом Xperia 5 II, также в рейтинг вошел другой смартфон компании Xperia 1 III.

Третья строчка в топ-5 досталась Samsung Galaxy S10+, а новинка Samsung Galaxy Z Fold3 остался только в середине рейтинга.

Также в пятерку лидеров вошли еще два смартфона Apple:

Четвертое место у iPhone 13 Pro;

Пятое место занял iPhone 11 Pro Max (с объемом памяти в 512 Гб и 256 Гб соответственно).

Прошлогодняя серия смартфонов iPhone 12 в рейтинг не вошла, не набрав нужного количества баллов.

Эксперты Роскачества проверяли устройства по 231 показателю, среди которых работа батареи, качество звука, дисплея, уровня производительности, безопасности и многих других.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 26.10.21

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