В преддверии карантинных ограничений обнаружено более 3 тысяч фальшивых сайтов магазинов

Специалисты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE в преддверии локдауна обнаружили 3,2 тыс. потенциально вредоносных сайта, маскирующихся под онлайн-магазины, – сообщает РБК.



Как рассказали эксперты, посетителям сайтов предлагают, например, выбрать коробку с призом, а затем поздравляют с выигрышем смартфона и обещают доставить его за несколько дней.

«Чтобы получить приз, необходимо разослать информацию о розыгрыше нескольким друзьям через WhatsApp. По итогам «завершения регистрации» жертву перенаправляют на различные потенциально вредоносные ресурсы», – описали схему в BI.ZONE.



Схему с данным шаблоном обнаружили еще год назад, однако директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин допускает связь маскировки мошеннических сайтов под онлайн-магазины с приближающимся локдауном.



Чтобы не стать жертвой злоумышленников, эксперты BI.ZONE предлагают проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаторов.

«Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию, чье имя недобросовестно используется. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобные случаи. Также с особой осторожностью относиться к ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», – предупреждает Евгений Волошин.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 27.10.21

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