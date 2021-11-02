Корпорация Microsoft тоже анонсировала Метавселенную

В рамках осенней конференции Ignite 2021 Microsoft вслед за Марком Цукербергом представила собственную метавселенную Mesh для Microsoft Teams. Решение позволит создавать виртуальные аватары и иммерсивные рабочие пространства, – сообщили в пресс-центре IT-гиганта.

На сайте Microsoft пресс-центр сообщает, что Mesh for Teams пользователи смогут создать собственный цифровой аватар и использовать его во время собраний в виртуальной среде. Другие участники на собственное усмотрение также могут быть представлены аватарами, присутствовать на видео, а также использовать статичную картинку или просто поле с именем. Помимо организации виртуальных встреч с аватарами, компании также смогут создавать иммерсивные пространства – метавселенные. В результате решение позволит людям даже из разных точек мира находиться в одной среде.

Mesh for Teams будет поддерживаться множеством устройств – от смартфонов и ПК до шлемов смешанной реальности. Оно будет работать в двух режимах Teams. Режим Together Mode позволяет создать для участников встречи единое виртуальное пространство, например конференц-зал, где визуальные границы между участниками стираются. Еще один режим, Presenter View, позволяет одному участнику проводить презентации для других в реальном времени, показывая ведущему последовательность слайдов и заметки.

Всего Microsoft на осенней конференции Ignite 2021 представила более 90 новых сервисов и обновлений для гибридной работы, цифровой трансформации бизнес-процессов и обеспечения сквозной кибербезопасности.

Напомним, что 28 октября Марк Цукерберг объявил, что его компания поменяет название на Meta. Также компания Facebook объявила о наборе команды по разработке «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs, занимающейся проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 02.11.21

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