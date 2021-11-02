Facebook закрывает систему распознавания лиц более чем миллиарда человек

Facebook заявил, что прекращает работу системы распознавания лиц, – сообщает Associated Press.

«Удаление этой системы приведет к уничтожению индивидуальных шаблонов распознавания лиц более миллиарда человек», – сообщил во вторник, 2 ноября, в своем блоге вице-президент по искусственному интеллекту новой материнской компании Facebook – Meta Джером Пезенти.

Также в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании Meta, говорится: «Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались на это, больше не будут автоматически определяться на фото и видео».

Со своей стороны, профессор технологической этики в Университете Нотр-Дам Кристен Мартин сказала, что подобный шаг Facebook демонстрирует силу давления со стороны регулирующих органов, поскольку «система распознавания лиц уже более десяти лет подвергается резкой критике».

Исследователи и активисты в области конфиденциальности потратили годы, задавая вопросы об этичности этой технологии, – пишет Associated Press.

После отключения функции исчезнет ряд возможностей Facebook. Например, владельцы аккаунтов перестанут получать уведомления, когда кто-то будет выкладывать видео или фото с их участием, не отмечая их. Кроме того, соцсеть больше не будет предлагать пользователям отметить того или иного человека на фотографии перед ее публикацией. Эти опции перестанут быть доступны в ближайшие недели.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 02.11.21

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