Власти Узбекистана ограничили работу Telegram, Facebook, YouTube и Одноклассников

Из-за нарушения закона о персональных данных государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана приняла решение ограничить работу мессенджера Telegram, социальных сетей Facebook и «Одноклассники», а также видеохостинга YouTube, – сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт узбекского надзорного ведомства.

Узбекское ведомство включило в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети: «Одноклассники», YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, а также мессенджер Telegram.

В сообщении Узкомнадзора говорится: «Использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков».

Ранее надзорные органы Узбекистана также из-за нарушения закона о персональных данных ограничили работу социальных сетей Twitter, TikTok и «ВКонтакте».

В конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Ташкент, Иван Бабурин

Ташкент. Другие новости 03.11.21

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