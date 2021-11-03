Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с гимна России

Снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты потребовал Роскомнадзор от компании Facebook, – сообщает РИА Новости со ссылкой надзорное ведомство.

В письме к руководству IT-гиганта российское ведомство обратило внимание, что «блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима».

В Роскомнадзоре рассказали, что Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна Российской Федерации, опубликованный в Instagram-аккаунте «Вести Алтай».

«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом», – добавили там.

Кроме того, в Роскомнадзоре отдельно отметили, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 03.11.21

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