Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с гимна России

Снять ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн России или его фрагменты потребовал Роскомнадзор от компании Facebook, – сообщает РИА Новости со ссылкой надзорное ведомство.
В письме к руководству IT-гиганта российское ведомство обратило внимание, что «блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима».
В Роскомнадзоре рассказали, что Instagram под предлогом нарушений авторских прав наложил ограничение на видеоролик, содержащий фрагменты государственного гимна Российской Федерации, опубликованный в Instagram-аккаунте «Вести Алтай».
«Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения, наложенные на видеоролики, содержащие гимн Российской Федерации либо его фрагменты, и проинформировать об этом», – добавили там.
Кроме того, в Роскомнадзоре отдельно отметили, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав.
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 03.11.21
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