США готовы заплатить 10 миллионов долларов за «головы» хакеров

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс заявил, о вознаграждении в 10 млн. долларов за информацию о местонахождении лидеров хакерской группы DarkSide, – сообщает РИА Новости.

«Государственный департамент США объявляет вознаграждение до 10 млн долларов за информацию, позволяющую установить местонахождение любого лица (лиц), занимающих ключевую должность в транснациональной организованной преступной группе DarkSide», – заявил Прайс.

Помимо десяти миллионов госдеп предлагает вознаграждение до 5 млн. долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране тех, кто временно примкнул к хакерам или помог в каком-либо преступном акте DarkSide.

Летом 2020 года на крупнейшую в США трубопроводную компанию Colonial Pipeline, обеспечивающую 45% общего объема поставок топлива на восток США, атаковали хакеры, тогда компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Тогда в Белом доме заявили, что по их мнению, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

По версии Bloomberg, кибератака организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Россия объявила о своей непричастности.

Colonial Pipeline заплатила тогда хакерам 5 млн. долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако, после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн. долларов от 47 компаний.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 03.11.21

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