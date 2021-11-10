Нью-Йорк запускает собственную криптовалюту

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о создании отдельной криптовалюты для Нью-Йорка по названием NYCCoin, – сообщает RTVI.

С инициативой создать собственную криптовалюту выступили горожане и избранный в начале ноября Эрик Адамс, который вступит в должность мэра Нью-Йорка в начале 2022 года.

Майнинг криптовалюты NYCCoin начнется 11 ноября на платформе CityCoins . Она будет использоваться для реализации городских инициатив и финансирования мероприятий. Также разработчики смогут создавать на основе NYCCoin смарт-контракты и децентрализованные приложения.

Разработчиком цифрового актива выступит платформа CityCoins, на которой в августе был создан первый муниципальный альткоин (альтернативная биткоину криптовалюта) – MiamiCoin для города Майами.

Проект CityCoins позволяет муниципалитетам создавать собственные криптовалюты (токены) для привлечения инвестиций в бюджет города. Инвесторы могут получать вознаграждение в биткоинах при помощи стекинга (способ пассивного заработка, при котором пользователи хранят монеты на специальном алгоритме Proof of Stake и обеспечивают работоспособность блокчейна.)​​.

В августе 2021 года проект CityCoin запустил первую городскую криптовалюту для Майами – MiamiCoin. Токен принес бюджету города уже более $21 млн.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 10.11.21

Опрос: Facebook делает общество хуже. / Апелляционные жалобы Twitter, Facebook и WhatsApp оставлены без удовлетворения. / МКС увернется от обломка китайского спутника. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»