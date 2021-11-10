YouTube спрячет дизлайки

Пресс-служба YouTube сообщила, что видеохостинг YouTube с 10 ноября перестанет отображать число отрицательных реакций на ролик, но сохранит возможность поставить дизлайк, – сообщает сайт РБК.

Счетчик негативных оценок по-прежнему будет доступен авторам видеороликов. Однако, пользователи не смогут видеть статистику, хотя будут иметь возможность использовать кнопку «не нравится». Такое решение в компании приняли по итогам эксперимента.



В YouTube пояснили, что в рамках эксперимента, о котором она объявила в марте, выяснилось, что пользователи реже нажимают на кнопку «Не нравится» под видео, чтобы увеличить цифру на счетчике, если сайт не отображает статистику. По данным YouTube, такое поведение чаще встречается на каналах с небольшой аудиторией.



Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. Но пользователи контента лишатся возможности видеть счетчик.



Следует отметить, что рекордное число дизлайков собрало видео, сделанное самим сервисом – ролик YouTube Rewind 2018, посвященный итогам года. Ролик набрал 19 млн. негативных оценок. В частности, пользователи критиковали YouTube за то, что в ролике не участвовали популярные блогеры, – сообщает The Verge.

Вашингтон, Иван Бабурин

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