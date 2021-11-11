Создана клавиатура с эльфийским и гномьим алфавитом

Сменные кнопки для механических клавиатур на языках эльфов и гномов создал популярный дизайнер Matt3o, – сообщает The Verge.

Пока не ясно, в каком количестве будут доступны сменные кнопки, но Matt3o объявил, что хотел бы начать с нескольких наборов эльфийских и гномьих кнопок. Он также поделился, что эти языки состоят из чрезвычайно сложных иероглифов. Дизайнер также отметил, что ему не помешала бы помощь фаната Толкина, который бы помог им с разработкой раскладки искусственного языка, созданного автором «Властелина колец».

Matt3o также пришлось отказаться от своих планов по третьему набору на «Черном наречии» – темном языке Мордора, на котором говорят орки и на котором была надпись на Кольце Всевластия. Отказ связан с тем, что дизайнеру не хватило справочных материалов для создания целой клавиатуры.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 12.11.21

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