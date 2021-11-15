В начале 2022 года будет представлена обновленная версия мобильного приложения «Госуслуги»

Замглавы минцифры России Олег Качанов заявил, что в ближайшее время будет представлена обновленная версия мобильного приложения «Госуслуги», – сообщает издание Лента.ру.

Качанов рассказал, что версия мобильного приложения Госуслуги «полноценно обновится» в конце 202 1- начале 2022 года.

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения Госуслуги», – сообщил замминистра.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 15.11.21

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