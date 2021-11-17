Apple начнет продавать запчасти для самостоятельного ремонта смартфонов

Специальный сервис Self Service Repair по продаже деталей и инструментов для самостоятельного ремонта пользователями телефонов и планшетов запустит Apple. Сервис заработает в начале 2022 года в США и в течение года распространится на другие страны, – сообщает РБК со ссылкой на сайт IT-гиганта.

На сайте корпорации говорится, что «на начальном этапе программа будет сосредоточена на наиболее часто ремонтируемых модулях, таких как дисплей iPhone, аккумулятор и камера».

Первыми доступными для покупки станут детали для телефонов из линеек iPhone 12 и iPhone 13, затем появятся запчасти к компьютерам Mac с чипами M1.

В Apple также добавили, что всего планируется продавать более 200 отдельных комплектующих и инструментов для ремонта устройств. В компании отметили, что самостоятельный ремонт предназначен для людей, которые обладают соответствующим знанием и опытом в ремонте техники.





Вашингтон, Иван Бабурин

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