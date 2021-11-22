РКН огласил весь список IT-компаний, обязанных открыть филиалы в России с 1 января 2022 года

На сайте Роскомнадзора в понедельник, 22 ноября, появился перечень иностранных интернет-гигантов, которые должны с 1 января 2022 года открыть представительства в РФ.

В сообщении ведомства говорится, что «перечень таких компаний включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами».

Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Роскомнадзор также сообщает, что помимо требования об учреждении с 1 января 2022 года филиала, представительства или российского юридического лица на иностранных лиц компании должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

Также, иностранные лица обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Москва, Иван Бабурин

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