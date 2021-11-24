Руководители госкомпаний будут нести персональную ответственность за срыв показателей по переходу на российский софт

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести персональную ответственность в отношении руководителей госкомпаний, в которых не достигаются показатели по переходу на отечественное программное оборудование, – сообщает агентство РИА Новости.

Президент также предупредил, что доступ к иностранным программам может быть закрыт для российских госкомпаний и они должны быть к этому готовы.

«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто и они будут не готовы. А если будут не готовы, – понесут ответственность», – заявил Путин.



Как сообщает РБК, на совещании с членами правительства глава минцифры Максут Шадаев пожаловался на тот факт, что в 2019-2020 годах российский рынок недополучил порядка 70 млрд. руб., которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный софт.



Шадаев также отметил, что в новой директиве прописано, что 70% расходов на IT-решения должны быть направлены на российское программное обеспечение, однако госкомпании занижают IT-бюджеты. В связи с этим министр предложил устанавливать целевой показатель не только по расходам на IT-решения, но и «по проникновению отдельных решений в отдельные сегменты».



Следует напомнить, что в апреле 2021года глава РСПП Александр Шохин заявил, что из-за требований правительства по переходу на российский софт затраты российских компаний превысят 1 трлн. руб. Тогда, он не согласился с данными минцифры о наличии на российском рынке аналогов иностранного оборудования и программного обеспечения.



Москва, Иван Бабурин

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