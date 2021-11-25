В Великобритании впервые пересадили напечатанный на 3D-принтере имплантат глаза

Первую в мире операцию по установке глазного имплантата, напечатанного на 3D-принтере, провели в Великобритании. По словам врачей, он больше похож на настоящий глаз, чем старые протезы, – сообщает издание Mail Online.

Медики офтальмологической больницы в Мурфилдсе установили напечатанный на 3D-принтере протез 40-летнему жителю Лондона Стиву Верзу (Steve Verze). Мужчина потерял правый глаз в 20-летнем возрасте и с тех пор был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые полгода.

По словам врачей, чтобы установить глазной протез традиционным методом, пациентам требуется около шести недель. Печать искусственного глаза на 3D-принтере занимает всего два часа. Для установки нового протеза нужно один раз провести сканирование глазницы, а затем отправить данные занимающимся трехмерной печатью специалистам из Германии. В настоящее время в Великобритании, в регулярной замене протеза нуждаются около 60 тысяч человек.

Ученые отметили, что напечатанный глаз зрение пациенту не вернет, но добавит ему уверенности.

По словам Стива Верза новый «глаз» выглядит фантастически.

Лондон, Иван Бабурин

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