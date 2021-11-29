В Twitter сменился генеральный директор

На должность генерального директора американской компании совет директоров единогласно утвердил Парага Агравала, – сообщает Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация, что основатель компании Twitter Джек Дорси уходит с поста генерального директора. Телеканал CNBC со ссылкой на источник сообщил о том, что Дорси покинет должность. Какое-то время было неизвестно, кто займет его должность.

Позже основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил об уходе с поста генерального директора одноименной компании. Решение об уходе он подтвердил на своей странице в Twitter в понедельник.

«Я решил, что, наконец, пришло время покинуть пост», – говорится в заявлении Дорси.

Акции Twitter на этой новости в моменте подскочили почти на 10% с $47,51 за бумагу до $52,03. Однако на 17:59 мск опустились до отметки $48,82.

Джек Дорси американский предприниматель и разработчик программного обеспечения. В рейтинге журнала Forbes в 2020 году его состояние оценивалось в $14,4 млрд.

Избранный в понедельник, 29 ноября, директором Twitter Параг Агравал является индийско-американским технологом (СЕО) Twitter. Он отвечал за техническую стратегию Twitter, машинное обучение, искусственный интеллект, потребителей, доходы и научные команды.

Вашингтон, Иван Бабурин

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