В России заработал аналог TikTok от Газпрома

Новое развлекательное приложение Yappy, позволяющее пользователям создавать и публиковать короткие вертикальные видео начало работу в России, – сообщается на странице сервиса.

В запуске Yappy приняли участие популярные среди подростков блогеры: Клава Кока, Егор Шип, Карина Кросс, Мия Бойка и другие.

В компании-разработчике заявили: «IT-новинка будет отвечать последним трендам рынка социальных сетей и выйдет в формате UGC-видеостока с поддержкой коротких вертикальных видео».

Центральную роль в Yappy выделили создателям контента. Для них в тестовой версии был доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. Тестировали бета-версию и собирали обратную связь по ее работе ежемесячно около 300 блогеров.

Платформу вертикального видеоконтента под названием Yappy в сентябре текущего года представил холдинг «Газпром-медиа» . Платформа является мобильным приложением для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео длительностью до 60 секунд. В таком же формате работает социальная сеть TikTok.

Москва, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»