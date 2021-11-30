Появились доказательства, что ФБР получает личные данные мессенджеров

Журнал Rolling Stone со ссылкой на внутренний регламент ФБР, имеющийся в распоряжении редакции, пишет, что мессенджеры Facebook, Apple и, соответственно, WhatsApp с iMessage могут передавать Федеральному бюро расследований США личные данные пользователей.

Пи информации журналистов издания, в документе называются типы данных, которые спецслужба может запрашивать у девяти крупнейших приложений для обмена сообщениями. Как уверяет Rolling Stone, WhatsApp выдает все контакты, имена и номера пользователей. Это возможно благодаря тому, что мессенджер от Meta (Facebook) при первой установке синхронизирует список контактов со своими серверами и постоянно обновляет их.

Что касается iMessage, то ФБР получает информацию о том, кого пользователь искал в мессенджере за последние 25 дней, а также кто искал его самого.

При этом в обеих компаниях пользователей уверяют в защищенности переписок.

В документах сказано, что спецслужбы США при наличии ордера получают данные от разработчиков популярных мессенджеров законным путем. Еще одна возможность получить данные законным путем – если на устройстве от Apple включена синхронизация сообщений в iCloud и смартфон создает резервные копии в облаке. Полиция может запросить к ним доступ и компания их предоставит. Хоть информация и защищена шифрованием, у Apple есть ключи. Поэтому при необходимости спецслужбы могут получить доступ к большому объему информации, например, – к сообщениям и фотографиям.

Следует отметить, что мессенджер Telegram готов сотрудничать с ФБР лишь в исключительных случаях. Как отмечается в ФБР, он не передает метаданные, за исключением некоторых дел о терроризме. В таких случаях Telegram может раскрыть IP-адрес и номер телефона подозреваемого в терроризме пользователя, что и прописано в политике конфиденциальности мессенджера.

Вашингтон, Иван Бабурин

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