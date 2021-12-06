В Великобритании заступила на дежурство новая система ПВО для защиты от российских истребителей

В Великобритании принята на вооружение новая система ПВО Sky Sabre. Она пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. Новая ПВО способна поражать цели размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука. Утверждается, что Sky Sabre может управлять 24 ракетами одновременно, которые способны уничтожать истребители, дроны и «умные» бомбы с лазерным наведением, – говорится в пресс-релизе министерства обороны Великобритании.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники в министерстве обороны, британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre для отражения угроз, исходящих от российских истребителей.

Согласно информации источников издания, министерство хотело запустить новую систему ПВО, «чтобы отражать угрозы, исходящие от российских истребителей-невидимок, например от таких, как Су-57, которые в классификации НАТО определены как – Felon (в дословном переводе на русский язык – «преступник/уголовник» ).

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил: «Новейшая система ПВО является яркой демонстрацией наших боевых возможностей тем, кто хочет причинить нам вред».

Лондон, Иван Бабурин

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