Двое россиян обвиняются в заражении миллиона компьютеров по всему миру

Американский IT-гигант Google подала в суд на россиян Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова вместе с сообщниками. Их обвиняют их в заражении миллиона компьютеров по всему миру вредоносным ботом Glupteba, который использует личные данные пользователей услуг Google, – сообщает деловая газета Взгляд.

IT-гигант утверждает, что Старовиков и Филиппов вместе с сообщниками эксплуатировали в преступных целях сеть, используя зараженные устройства, взаимодействуя с помощью технологии блокчейн. Оба фигуранта проживают в России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на иск компании, «подзащитные являются российскими киберпреступниками, которые скрытно проникли в миллион компьютеров и других устройств по всему земному шару для создания сети – ботнета Glupteba – в незаконных целях, включая воровство и несанкционированное использование учетных записей пользователей Google».

В компании добавили, что подзащитные работают вместе для расширения, управления ботнетом Glupteba и извлечением прибыли из него. Утверждается, что для преступления используется современная и глобализированная инкарнация организованной преступности.

В Google предупредили, что ботнет Glupteba может быть использован для организации кибервымогательства или DDoS-атаки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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