Сотрудники Google за работу «на удаленке» получат дополнительно по $1600

В связи с решением продлить дистанционный режим работы Google выплатит всем сотрудникам, включая стажеров, по $1600, – сообщает Reuters.

В компании уточнили, что выплата станет дополнением к пособию, которое Google предоставляет своим работникам за работу на дому во время пандемии коронавируса. Точная общая сумма выделенных на эти цели средств не называется.

Сообщается также, что в марте 2021 года Google провел опрос, в результате которого выявил, что за последний год благосостояние сотрудников снизилось. После этого компания объявила о ряде льгот. В частности, она предоставила работникам бонус в $500.

Следует отметить, что сотрудники Google должны были вернуться на работу в офис 10 января 2022 года. Однако на прошлой неделе эту дату перенесли на неопределенный срок из-за опасений, связанных с «омикроном».

Вашингтон, Иван Бабурин

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