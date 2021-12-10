Популярные смарт-часы назвали небезопасными

В суд штата Калифорния было подано заявление на компанию Apple. Истцы назвали умные часы Apple Watch небезопасными. Об этом сообщает Appleinsider.

В заявлении указывается, что смарт-часы могут нести угрозу из-за того, что в корпусе нет запаса пространства под вздувшийся аккумулятор. В частности, претензия имеется в отношении ряда моделей от Apple Watch до Apple Watch Series 6.

Истцы утверждают, что в часах якобы нет решения для предотвращения и уменьшения опасности отсоединения, разрушения или трещины экрана в результате недостаточного пространства, выделенного в устройстве для прямоугольной батареи. Это может привести к тому, что экран отсоединится от часов и расколется.

В коллективном иске требуется провести суд присяжных, возместить убыток истцам, а также представители Apple должны публично признать наличие дефекта.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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