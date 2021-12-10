Россияне обратились к владельцу Telegram с требованием остановить антипрививочную пропаганду

Неравнодушные граждане России обратились с петицией к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием остановить антипрививочную пропаганду в его мессенджере, – сообщает деловая газета Взгляд.

Обращение к Дурову появилась после трагедии в московском МФЦ, где мужчина расстрелял людей за то, что они «поверили в коронавирусную инфекцию».

Авторы петиции обратили внимание администрации Telegram и лично Дурова на то, что пропаганда «антиваксеров» в соцсетях становится все более «агрессивной и напористой». Также они обратили внимание на то, что другие популярные ресурсы, такие как YouTube, «ВКонтакте», Facebook и Instagram – уже имеют практику удаления такого вредоносного контента после жалоб пользователей, однако в Telegram подобных инструментов пока нет.

В петиции предлагается ввести в Telegram маркировку сообществ, выступающих против вакцинации по примеру того, как маркировались мошенники и фейковые аккаунты известных личностей.

Напомним, 7 декабря в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Во время допроса, стрелявший показал, что боевой пистолет он изготовил из охолощенного для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

Москва, Иван Бабурин

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