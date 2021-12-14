В Новосибирске показали новейший ударный беспилотник «Охотник»

На Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Как отметил замминистра, выкатка «Охотника» «фиксирует завершение сборки изделия в целом». Сейчас БПЛА оснащен всем необходимым бортовым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к летательным аппаратам, указал он. СВ настоящее время аппарат готовится к наземным испытаниям и первому полету, добавил Криворучко, передает РИА «Новости».

В ходе выкатки был показан первый экземпляр «Охотника», оснащенного плоским реактивным соплом. Благодаря этому авиакомплекс обладает сниженной радиолокационной заметностью. Новейший аппарат получит новый наземный пункт управления. «Эти решения значительно повысят возможности машины», – отметил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» создала компания «Сухой». Аппарат разработан по аэродинамической схеме «летающее крыло». Его длина составляет 14 метров, размах крыла – 19 метров, взлетная масса – 20 тонн, следует из открытых данных. Первый полет «Охотника» состоялся в августе 2019 года. В том же году состоялся его первый совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

В июле этого года Минобороны попросило ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам «Охотника». В августе глава ведомства Сергей Шойгу выразил надежду, что работа по тяжелому беспилотнику будет завершена к 2022 году и военное ведомство сможет подписать большой долгосрочный контракт на поставку БПЛА Вооруженным силам РФ.

Новосибирск, Наталья Петрова

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