В Швеции создали вживляемый в руку микрочип с возможностью загрузки на него COVID-паспорта

В Швеции компания, специализирующаяся на субдермальных микрочипах, разработала устройство, которое можно имплантировать в руку и загрузить туда COVID-паспорт, – сообщает APNews со ссылкой на Metro.

Шведская компания Epicenter, продемонстрировала имплант, способный хранить информацию о COVID-паспорте человека. Разработчики утверждают, что имплантированный чип сможет прочитать любое устройство, использующее протокол связи ближнего поля (NFC).

Представитель Epicenter Ханнес Сджоблад заявил: «Импланты – это очень универсальная технология, которую можно использовать для самых разных целей, и сейчас очень кстати, чтобы COVID-паспорт всегда был у вас «под рукой». Если ваш телефон разрядится, то COVID-паспорт всегда будет доступен»

Сджоблад объяснил, что чипы могут имплантировать либо между большим и указательным пальцами, либо в саму руку чуть выше запястья. Сам микрочип размером с рисовое зерно.

Сджоблад утверждает, что процесс внедрения полностью обратим, а в следующем году специалисты придумают, для чего микрочипы можно будет использовать еще.

По словам исследователя диджитал культур Моа Петерсена, на данный момент в Швеции уже около 6000 человек имплантировали чип в руку, однако это не значит, что все они подгрузили туда свои COVID-паспорта. На чипах можно хранить не только сертификаты, но и офисные документы, проездные на автобус или абонемент в спортзал.

Стокгольм, Иван Бабурин

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