Китай построил почти полтора миллиона вышек 5G

Министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что в рамках усилий страны по расширению зоны охвата нового стандарта мобильной связи пятого поколения, в Китае к настоящему времени запущено свыше 1,3 млн. базовых станций стандарта 5G, – сообщает Синьхуа

Министр промышленности и информатизации Сяо Яцин заявил во вторник, 21 декабря, что на данный момент общее число абонентов связи 5G в Китае достигло 497 миллионов человек.

Также товарищ Сяо отметил, что в 2022 году Китай также продолжит развивать информационно-коммуникационные технологии и вести стабильное и упорядоченное строительство сетей 5G и гигабитных оптоволоконных сетей.

При этом, согласно директиве, выпущенной в июле текущего года, к 2023 году количество абонентов мобильной связи пятого поколения в Китае превысит 560 млн. Ожидается, что к этому времени стандартом связи 5G будут пользоваться более 40 % владельцев персональных мобильных телефонов, и на каждые 10 тыс. человек в стране будет приходиться более 18 базовых станций 5G.

Пекин, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»