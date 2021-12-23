В Японии вышел в море первый в мире электротанкер

Первый в мире электрический танкер спустили на воду в Японии. Об этом сообщает судостроительная компания Koa Sangyou.

Судно «Асахи», работающее на электрической тяге, было спущено на воду в префектуре Кагава, на острове Сикоку. Длина танкера составляет 62 метра, а объем хранилищ нефтепродуктов – 1,28 тысячи кубометров.

Судно оснащено литийионными батареями общей мощностью 3480 кВт. Танкер способен преодолеть расстояние в 150-180 км, а для полной зарядки ему требуется около десяти часов

Кроме того, «Асахи» может служить в качестве источника электричества во время ЧС. Планируется, что весной 2022 года электротанкер будут использовать для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.

Токио, Зоя Осколкова

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