В Общественной палате РФ предложили запретить чиновникам и работникам госкорпораций пользоваться WhatsApp

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что пользование мессенджером WhatsApp должно быть законодательно запрещено для чиновников и работников российских госкорпораций, – сообщает ТАСС.

Поводом для высказывания члена ОП стали недавние штрафы Meta Platforms – мировой суд в Москве наложил на Meta Platforms штраф за отказ компании удалять запрещенные в России материалы.

Малькевич предположил, что компании не будут выплачивать эти штрафы. По его мнению, в таком случае, возможен шантаж со стороны компаний на действия со стороны России.

По мнению Малькевича Российской стороне необходимо сделать упреждающий шаг и самой отказаться от пользования этими социальными сетями. А этот отказ оформить законодательно для чиновников и работников государственных корпораций. По его мнению, эта категория граждан может перейти на российские платформы.

«Лучше мы уйдем сами организованно, чем нас оттуда выбросят», – заявил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Москва, Иван Бабурин

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