Президент России сообщил об успешных испытаниях новейшей ракетной системы

Президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракетной системы «Циркон».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый залповый пуск провели накануне утром. «Циркон» – противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства. Ее разрабатывают в подмосковном НПО машиностроения. Ракета может развивать скорость более 9,5 тыс. км/час.

«Это новейшая наша ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно, – цитирует президента РБК. – Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности».

Ракету планируют поставить на вооружение в 2022 году.

Москва, Игорь Юров

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