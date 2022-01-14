Apple первой зарегистрировалась на сайте Роскомнадзора

Американский IT-гигант – компания Apple во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Apple стала первой из зарубежных компаний, которая исполнила «закон о приземелении».

«Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено», – зафиксировано на сайте РКН, – сообщает ТАСС.

Следует напомнить, что в соответствии с новым законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей с 1 января 2022 года должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Москва, Иван Бабурин

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