Viber открыл свое представительство в России

Популярный мессенджер Viber открыл представительство в России, – сообщает пресс-служба компании.

«Мессенджер Viber открыл представительство в России», – сообщили в пресс-службе.

Следует отметить, что на сайте Роскомнадзора пока указано, что мессенджер зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте ведомства, однако в графе статуса исполнения требования: «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо» написано, что оно «не исполнено».

Напомним, что с 1 января 2022 года в силу вступил закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, иностранные компании должны, в том числе, создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо.

Москва, Иван Бабурин

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