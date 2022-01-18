Крупнейшая эмиратская авиакомпания приостановила полеты в США из-за 5G

Авиакомпания Emirates Airlines на своем официальном сайте во вторник, 18 января, объявила о временном прекращении авиасообщения с большинством городов США с 19 января в связи развертыванием на территории страны мобильных сетей 5-го поколения (5G).

В сообщении авиаперевозчика говорится: «В связи с опасениями по поводу возможных операционных проблем, связанными с запланированным развертыванием услуг мобильной связи 5G в некоторых аэропортах США, авиакомпания Emirates приостанавливает полеты по следующим направлениям в США с 19 января 2022 года до дальнейшего уведомления: Бостон, Чикаго, Даллас, Форт-Уэрт, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл».

Как уже сообщалось ранее, начало развертывания сетей 5G в Соединенных Штатах привело к тому, что многие крупные международные авиакомпании временно отменили рейсы в США. У авиаперевозчиков вызывает опасение то, что новое телекомуникационное оборудование работает на тех же радиочастотах, что и некоторые приборы в самолетах.

В свою очередь министерство транспорта США распорядилось создать буферные зоны вокруг крупнейших аэропортов страны, где не будет размещаться оборудование 5G, однако это нововведение коснется не всех аэропортов.

Ранее ведомство уже откладывало развертывание сетей 5G до 19 января в связи с обеспокоенностью авиаперевозчиков.

Как уже сообщалось, американские операторы связи AT&T и Verizon просьбе министерства транспорта согласились отложить на две недели, до 19 января, ввод в эксплуатацию мобильных сетей стандарта 5G.

Абу-Даби, Иван Бабурин

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