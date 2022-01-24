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Понедельник, 24 января 2022, 17:10 мск

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Умные часы работают плохо у людей с ожирением и темнокожих

Американские ученые выяснили, что умные часы могут считывать неправильные показатели у людей с ожирением и темным цветом кожи. Об этом сообщает The Verge.

Специалисты из американского Международного университета Флориды изучили работу датчиков отслеживания частоты сердечных сокращений устройств Apple Watch Series 5, Fitbit Versa 2 и Polar M600. Такие датчики имеются во многих умных часах.

По мнению ученых, более темная кожа имеет высокий уровень меланина и поглощает больше света, что и приводит к некорректным результатам. У людей с ожирением кожа толще, содержит меньше влаги и имеет меньший кровоток, что и влияет на показатели.

Авторы исследования подчеркнули, что темный оттенок кожи меньше оказывал негативного влияния на показатели, чем наличие избыточного веса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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