СМИ: В российских регионах с избытком электроэнергии могут разрешить майнинг криптовалюты

Президент РФ Владимир Путин поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что президент РФ согласился с предложением разрешить майнинг регионах с избытком электроэнергии. Такими регионами могут стать: Иркутск, Красноярск и Карелия.

«Владимир Путин поддерживает предложение Минфина о государственном регулировании криптовалют и отклонил полный запрет, предложенный Центробанком», – сообщает Bloomberg.

Отмечается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскрыть позицию Путина отказался и напомнил агентству, что тот попросил Центробанк и Минфин прийти к соглашению по этому вопросу.

В свою очередь, РИА Новости сообщило, что Песков заявил агентству: «такие предложения вообще еще не формулировались».

Москва, Иван Бабурин

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