Хакеры шантажируют минюст Франции

Группа киберпреступников Lockbit 2.0 заявила в четверг, 27 января, что взломала министерство юстиции Франции, зашифровала его файлы и теперь требует выкуп в обмен на их возврат, – сообщает Politico.

Сообщается, что хакеры группировки Lockbit 2.0 добавили министерство юстиции Франции в свой список жертв, и теперь грозят опубликовать украденные файлы на сайте утечки данных. В послании киберпреступников говорится, что министерство должно до 10 февраля заплатить выкуп, иначе «все имеющиеся данные будут опубликованы в даркнете».

Politico пишет, что «киберпреступники, использующие Lockbit 2.0, традиционно угрожают опубликовать данные жертв, которые отказываются платить требуемый выкуп, чтобы оказать на них дополнительное давление, используя технику, называемую «двойным вымогательством».

«Министерству юстиции стало известно о предупреждении, в связи с чем мы немедленно предприняли шаги для проведения необходимых проверок совместно с соответствующими компетентными органами», – говорится в заявлении представителя французского минюста.

Как сообщалось ранее в этом месяце, группа Lockbit 2.0 опубликовала на своем веб-сайте данные французской оборонной и охранной фирмы Thales, а также данные французской энергетической компании Schneider Electric за декабрь 2021 года.

Агентство кибербезопасности Франции (ANSSI) на запрос издания о комментариях пока не ответило, – сообщает Politico.

Париж, Иван Бабурин

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