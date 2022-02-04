Американские пограничники начали использовать собак-роботов

Механизированных собак-роботов для удаленного наблюдения начала использовать пограничная служба США на границе с Мексикой. Роботы используются в «негостеприимных» и опасных для жизни человека районах, – сообщает издание Excelsior.

По словам агента-оператора роботов Бретта Беккера, механические четвероногие очень полезны, поскольку на границе с Мексикой нередки случаи контрабанды оружия.

«Механические «собаки» были разработаны на основе моделирования опасных ситуаций, с которыми патрульные могут столкнуться на границе. Это означает, что в случае возникновения риска пограничники смогут отправить вперед себя таких «собак», – сказала директор программы по использованию роботов-собак Бренда Лонг.

Excelsior сообщает также, что патрульные пограничники управляют роботами с помощью ноутбуков и пультов дистанционного управления для передачи видео в реальном времени и другой информации, которую механические «собаки» получают от датчиков.

Робот-собака с массой около 48 кг способен передвигаться по всем типам природного ландшафта, таким как песок, скалы и холмы, а также по созданным человеком средам, таким как лестницы. Каждый «электрический пес» способен нести около 9 кг полезной нагрузки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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