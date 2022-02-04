В России могут ограничить YouTube

Возможность применения мер в отношении американского видеохостина YouTube за систематическую блокировку каналов российских СМИ, включая блокировку канала RT DE – RT в день его запуска рассматривает Роскомнадзор, – сообщают Известия.

Издание со ссылкой на поступившее в их распоряжение сообщение надзорного органа, пишет: «В качестве мер рассматриваются экономические ограничения, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (№ 236-ФЗ)».

В качестве возможных мер в отношении YouTube рассматриваются экономические ограничения, в том числе запрет на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денег.

В свою очередь, РИА Новости напоминает, что в ноябре 2021 года Роскомнадзор сообщал, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.

Москва, Иван Бабурин

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