TikTok готовится ввести возрастные ограничения

Популярная соцсеть для обмена короткими видеороликами TikTok начала тестировать механизмы ограничения доступа детей к видео для взрослых. Предполагается, что ограничения могут быть введены самими пользователем, его родителями или опекунами, – сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что TikTok руководствуется правилами ограничений, принятыми в кино и в компьютерных играх. Будет протестирован функционал, позволяющий автору, размещающему видео, указывать в приложении, хочет ли он ограничить доступ к ролику по возрасту.

Меры по защите детей от неподобающей информации и зависимости от игр предпринимает и Китай. Интернет-платформам дано указание обеспечить однозначную идентификацию пользователей, чтобы дети не могли получить доступ ко «взрослому» контенту с аккаунтов своих родителей и знакомых. Также в КНР детям разрешено проводить только три часа в неделю за онлайн-играми.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»