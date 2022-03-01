Apple ограничила услугу Apple Pay

Компания Apple сообщила об ограничении работы сервиса Apple Pay и других своих услуг на территории России и подтвердила приостановку продаж своей продукции в стране, – сообщают СМИ.

В заявлении компании говорится: «Мы приняли ряд шагов в ответ на вторжение. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены. RT News и Sputnik News более не доступны для загрузки через App Store вне России».

При этом сообщается, что ритейлер этой техники в России re:Store предлагает для покупки iPhone 12-й серии и ниже. Смартфоны 13-й серии во вторник в продаже еще были, а серия 13 pro уже была недоступна.

Следует отметить, что у других неофициальных ритейлеров пока имеется вся линейка товара американский компании.

Москва, Иван Бабурин

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