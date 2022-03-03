Украине отказано в требовании ограничить доступ России к интернету

Запрос Украины отменить подключение к сайтам с доменом «ru» и закрыть доступ в интернет из Москвы и Санкт-Петербурга отверг международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN, – сообщает РИА Новости.

В заявлении организации говорится: «Наша миссия не распространяется на принятие карательных мер, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета – вне зависимости от провокаций».

«Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) – международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета.

С 1 октября 2016 года ICANN является независимой международной организацией.

Вашингтон, Иван Бабурин

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