Meta сделает все, что бы Facebook вернулся к россиянам

Вице-президент компании Meta Ник Клегг после отключения Роскомнадзором Facebook в пятницу, 4 марта, заявил, что американская компания будет делать все возможное, чтобы восстановить доступность сервисов соцсети для россиян.

В своем Twitter Клегг написал: «Скоро миллионы простых россиян окажутся отрезаны от надежной информации, лишены привычных способов коммуникации с родными и друзьями, лишатся возможности высказываться. Мы продолжим делать все, что можем для восстановления наших сервисов, чтобы они оставались доступны людям для безопасного самовыражения и организации действий».

Напомним, что в пятницу вечером Роскомнадзор заявил, что принял решение о блокировке доступа к Facebook в России в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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