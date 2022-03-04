Вслед за Facebook в России заблокировали Twitter

Роскомнадзор (РКН) сообщает, что в России ограничен доступ к Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине

Как сообщает Интерфакс, согласно универсальному сервису РКН по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ доступ к ресурсу twitter.com ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что РКН с 1 марта вновь начал замедление трафика Twitter в РФ на стационарных компьютерах «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Кроме того, по данным РКН, в Twitter остаются неудаленными более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил в адрес соцсети около 1,7 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

В ведомстве отметили, что условием снятия ограничения доступа «является полное удаление Twitter запрещенных материалов, выявленных Роскомнадзором, а также прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму».

В ведомстве напомнили, что с 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах на территории РФ за неудаление информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter свыше 91% запрещенной информации были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика Twitter на мобильных устройствах.

Также в РКН пояснили, что компания Twitter не исполнила ряд требований закона «О приземлении».

Как сообщалось ранее, в России по требованию РКН был полностью заблокирован доступ к социальной сети Facebook.

Москва, Иван Бабурин

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