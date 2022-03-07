В России TikTok закрыла прямые эфиры и публикацию контента

Китайская социальная сеть TikTok заявила, что из-за ужесточения российского законодательства временно останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ, – сообщается на сайте TikTok .

В заявлении говорится: «В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и публикации нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности. Принятое решение не повлияет на работу функции обмена сообщениями в приложении».

Следует напомнить, что ранее Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления сюжетов новостей, опубликованных на официальном аккаунте информационного агентства РИА Новости. В ведомстве также отметило, что подобные действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Москва, Иван Бабурин

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