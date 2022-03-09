В колесо марсохода попал загадочный камень

В колесе марсохода Perseverance застрял камень. Пользователи гадают, откуда он мог взяться, учитывая, что скорость аппарата слишком мала, чтобы из-под колес вылетали крупные обломки.

Небольшой камень находится на внутренней стороне обода колеса марсохода. Впервые его заметили на фотографии, сделанной 25 февраля. Спустя пять дней на новом снимке камень лежал на том же месте.

Некоторые наблюдатели усомнились в том, что камень попал в колесо ровера случайно. По их мнению, марсоход передвигается медленно, проходя менее одного километра в час, при такой скорости из-под колес не должны лететь крупные частицы грунта.

В свою очередь в лаборатории NASA, которая следит за ровером, утверждают, что камень не повлияет на ход миссии. По словам специалистов, почва и грунт часто попадают в колеса при езде по склону поперек, зачастую они выпадают обратно со временем.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»