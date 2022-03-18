В России в ближайшее время могут заблокировать YouTube

В России до конца следующей недели могут заблокировать YouTube, возможно, уже сегодня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости со ссылкой источник, близкий к Роскомнадзору сообщает, что видеохостинг YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, до 27 марта.

«Возможно, уже сегодня», – сказал собеседник агентства.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют ... Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», – сообщил источник агентства.

Сообщается также, что Роскомнадзор это сообщение официально не комментировал .

Москва, Иван Бабурин

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