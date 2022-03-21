В США и Европе произошел масштабный сбой в работе сервисов Apple, Amazon и Google

Пользователи сервисов Apple из США сообщают о масштабных сбоях в их работе, жалобы также поступают из ряда других стран, – сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Сообщается, что наибольшее количество жалоб поступило на работу Apple Music – по состоянию на 19.20 мск зафиксировано более 4 тысяч сообщений.

Кроме того, сбои наблюдаются в работе таких сервисов как Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store.

Сбои в работе сервисов фиксируются у пользователей из России, Германии, Великобритании, Канады и Нидерландов, но наибольшее количество жалоб поступает из США.

В США значительные неполадки были зафиксированы в работе также таких телекоммуникационных компаний, как Verizon, AT&T и T-Mobile, а также платежного сервиса PayPal и Google Maps.

Кроме того, сообщается, что помимо Apple сбои зафиксированы у YouTube, PayPal и Google Maps,а также у крупнейших в США сотовых операторов – AT&T, Verizon и T-Mobile и у сервиса облачных данных – Amazon Web Services.

Вашингтон, Иван Бабурин

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