Байден призвал «запереть цифровые двери»

Президент США Джо Байден в понедельник, 21 марта, обратился к американцам с призывом подготовиться к возможным кибератакам со стороны России, – сообщают СМИ.

Американский лидер, в частности, заявил: «Сегодня моя администрация, основываясь на данных разведки, повторно обращается к вам с тем, что российское правительство изучает варианты возможных кибератак».

Байден напомнил, что раньше уже предупреждал о возможности кибератак, организованных Москвой, в том числе и в ответ на экономические санкции.

Президент США подчеркнул, что правительство не может действовать в одиночку, поскольку большая часть инфраструктуры принадлежит и управляется частным сектором. В связи с этим, Байден призвал частные компании «запереть свои цифровые двери».

Он отметил, что Агентство кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) работает с организациями, которым принадлежат объекты критически важной инфраструктуры, чтобы быстро обмениваться информацией и рекомендациями по смягчению последствий.

Джо Байден призвал всех, кто еще не позаботился о киберзащите, немедленно сделать это. В частности, администрация Белого дома призывает компании ввести обязательную многофакторную идентификацию для доступа во внутренние системы и своевременно создавать резервные копии данных.

Вашингтон, Иван Бабурин

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