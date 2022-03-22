Google начал вывоз сотрудников из России

Американский IT-гигант компания Google начала негласно вывозить сотрудников из России в последние недели, – сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений, пишет, что в московском офисе Google работает 244 человека и компания помогает тем, кто выразил заинтересованность в переезде. Сообщается также, что была организована релокация порядка 50 сотрудников Google в Киеве. Куда именно переезжают работники, не уточняется.

Bloomberg отмечает, что руководство Google уведомило сотрудников о том, что круглосуточно работает над обеспечением безопасности своих украинских сотрудников.

Следует напомнить, что в начале марта американский IT-гигант приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России, приостановил регистрацию новых пользователей облачной платформы Google Cloud в России и ограничил доступ к платным приложениям и подпискам в магазине Google Play для российских пользователей.

Роскомнадзор 18 марта, обвинил Youtube в трансляции рекламных роликов с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации в России и Белоруссии. В РКН отметили, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию Google. Сообщалось также, что ведомство может заблокировать Youtube.

Москва, Иван Бабурин

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