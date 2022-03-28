В России мобильным операторам рекомендовано ограничить безлимитные тарифы

Минцифры РФ направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах и сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях в связи с неопределенностью с поставками телекоммуникационного оборудования, – сообщается на сайте РБК.

В письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева операторам мобильной связи рекомендовано «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах.

Также в письме рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов».



В письме минцифры объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.



«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», – сказал представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Москва, Иван Бабурин

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