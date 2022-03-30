С 1 апреля несколько миллионов россиян могут остаться без WhatsApp

Мессенджер WhatsApp прекращает поддержку с 1 апреля операционных систем старше Android 4.4 KitKat и iOS 9, – сообщают Известия.

Сообщается, что по информации разработчиков Android Studio телефонами с операционной системой Android 4.4 и старше дог сих пор пользуется около 2% россиян. В относительном масштабе цифра не кажется значимой, однако это означает, что 1 апреля 2022 года WhatsApp в России перестанет работать у нескольких миллионов человек.

Как пишет «Ридус», на Android 4.4 KitKat, выпущенную еще в конце 2013 года, работает множество популярных в свое время моделей телефонов, таких как Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и другие гаджеты.

Москва, Иван Бабурин

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